【今週の12星座タロット占い】2025年11月17日〜11月23日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2025年11月17日〜11月23日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
🌼【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2025年11月〜12月の恋模様》
第３位 天秤座
『周りの人達に強く見られるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
「叶えたいこと」「達成させたいこと」「死守していきたいこと」が色々とあります。問題が起きても立ち止まりたくないでしょう。仕事や公の場では、イメージを変えていけます。「強い人、立ち向かう人」と思ってもらえて、変な関わり方ができない的に気を遣ってもらえそうです。
不安との戦いになりますが、相手の理想像に染まっていこうと頑張ります。その方が後々に相手のことを手の平で転がしやすくもなるでしょう。シングルの方は、受け身で流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手も不安なために愛情を出し惜しみします。
｜時期｜
11月18日 敵が減る ／ 11月21日 トラブル発生
｜ラッキーアイテム｜
シール
第２位 牡牛座
『恋愛面では安心できることが多いです』
｜総合運｜ ★★★★☆
自然体でいられることが多いです。がむしゃらにいるというよりは、面倒なことには目も向けない状態になりそうです。仕事や公の場では籠っての作業が多くなるので、平和に過ごせます。マイペースにできる分、他の人の様子もよく見ることができるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手の行動や滲み出てくる感情のおかげで、不安になることが少なそうです。このタイミングで恋愛以外のことにも力を入れていくと良いでしょう。シングルの方は、自己肯定感が低い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がじっとすることなく、ちょっかいをかけてくることを増やします。
｜時期｜
11月18日 お淑やかになる ／ 11日19日 先を見据える
｜ラッキーアイテム｜
木の机
第１位 水瓶座
『恋愛面では個性より好みを考えましょう』
｜総合運｜ ★★★★★
どうしても自分の存在が目立ってしまうようです。ライバル的に挑んでくる人が多いでしょう。攻撃されることはある程度仕方ないとして、落ち込まず戦いましょう。仕事や公の場では誰よりもセンスを光らせます。たとえ努力が誉められなくても、周囲の人達の心の中では認められていると思いましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分だけのアプローチをしていきたい気持ちが強くなります。みんなと同じようなことをコツコツ頑張りたくなくても、勢いより相手の好みを重視しましょう。シングルの方は、自分の意見をちゃんと持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が切ない愛情を抱えている時です。
｜時期｜
11月17日 孤立する ／ 11月18日 ご褒美がある
｜ラッキーアイテム｜
ストレッチ
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞