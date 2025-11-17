¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ûà¥¯¥ÞÈï³²áÂ³½Ð¡Ä³«ºÅ¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡¡ÀìÌç²È¤Ï·Ù¾â¡Ö´ü´ÖÃæ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë²ÄÇ½ÀÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¯¥ÞÈï³²¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇµÞÁý¤¹¤ëÃæ¡¢Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Î³«ºÅ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Î¥³¡¼¥¹¤ÏÌ¾Êª¤Î£µ¶è»³¾å¤ê¶è´Ö¤ò»Ï¤á¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤âÂ¿¤¤¡£¶áÇ¯¤ÏÅßÌ²¤»¤º¤Ë¿¿Åß¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥¯¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢Âç²ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤«·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤ÇÀìÌç²È¤òÄ¾·â¤·¡¢ÂÐºö¤ä³«ºÅÊýË¡¤ÎÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¡£¼çºÅ¤Î´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡Ê´ØÅì³ØÏ¢¡Ë¤â¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¯¥Þ¤¬»³ÎÓ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤â½ÐË×¤¬µÞÁý¡£¿ÍÅªÈï³²¤¬²áµîºÇÂ¿¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£²Æü¤Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ÖÂ¿ÍÍ²½¡¢¹°è²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¡¢°Â¿´¤ò¶¼¤«¤¹¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¡×¤È¸ÀµÚ¡££²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¡¢¶î½ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò³È½¼¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³Æ¼ïÂç²ñ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤À¡£¶áÇ¯È¢º¬¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î½ÐË×Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¡££µ¶è¤Î»³¾å¤ê¶è´Ö¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¤¡£¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤°åÎÅË¡¿ÍÍõÀ°²ñ¤Ê¤«À°·Á³°²Ê¤ÎÈõ¸ýÄ¾É§°å»Õ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤¹¤ë·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢ÃÈÅß·¹¸þ¤ä¥É¥ó¥°¥ê¤Ê¤É±Â¤ÎÉÔºî¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿¿Åß¤Ç¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬³ÆÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¢º¬ÃÏ°è¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÜ¾ëÌîÃÏ¶è¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢²áµî£³Ç¯´Ö¤Ë¤âµÜ¥Î²¼¡¢ÀçÀÐ¸¶¡¢°²Ç·Åò¡¢¶â»þ»³¡¢Âë¥ÎÁã»³¤Ê¤É¡¢£µ¶è¼þÊÕ¤ò´Þ¤à¹ÈÏ°Ï¤Çº¯À×¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´í×ü¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð£±·î¤ÏÅßÌ²´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÈÅß¤ä±ÂÉÔÂ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¸ÄÂÎ¤â¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë°²¥Î¸ÐÀ¾´ß¤äµÜ¥Î²¼¡ÁÀçÀÐ¸¶¡ÁÂë¥ÎÁã»³¼þÊÕ¤Ï¡¢¿ÍÎ¤¤È¿¹ÎÓ¤¬¶áÀÜ¤·¤¿¡ØÀÜÅÀ¥¾¡¼¥ó¡Ù¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È³«ºÅ»þ´ü¤Ë½ÐË×¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¥¯¥Þ¤Î¶¼°Ò¤¬µÚ¤Ö´í¸±À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢³«ºÅ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÅ°Äì¤·¤¿ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö±ØÅÁ¤Ï¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´ÑµÒ¤¬ÁáÄ«¤«¤é»³´ÖÉô¤Ë½¸¤Þ¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¤³¤¦Îóµó¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç²ñÁ°¤Î½ÐË×¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤È¡¢´Ä¶²Ý¡¢·Ù»¡¡¢¾ÃËÉ¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ö¥³¡¼¥¹¼þÊÕ¤Î»öÁ°½ä²ó¤È´Æ»ë¶¯²½¡×¡Ö²»¡¦¸÷¡¦¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ë´÷ÈòÂÐºö¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ä·ÙÅ«¤ò³èÍÑ¡Ë¡×¡Ö´ÑµÒ¤Î¥´¥ß¡¦°û¿©Êª¤Î»ý¤Áµ¢¤êÅ°Äì¡×¡Ö½ÐË×»þÂÐ±þ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÀ°È÷¡Ê°ì»þÄÌ¹ÔÄä»ß¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ÎÀßÄê¡Ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÅ°Äì¤È¿©¤ÙÊª¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢ºÇ¤â¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤Í½ËÉºö¤Ç¤¹¡£»ÄÈÓ¤äÊÛÅö¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡£¶Æü¤Ë½©ÅÄ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅìËÌ¹â¹»±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ½ÐË×¤Î±Æ¶Á¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤¬¤º¤Ë¡¢¸ø±àÆâ¤ÎÎ¦¾å¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤â£µ¶è»³¾å¤ê¤ÎÃæ»ß¤ä¡¢¥³¡¼¥¹ÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ÎÂçÃÀ¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¶è´ÖÃæ»ß¤ä¥³¡¼¥¹ÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¡¢È¢º¬Ä®Æâ¤Ç¤Î½ÐË×¤ä¿ÍÅªÈï³²¤¬Áý²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤¿¸«Ä¾¤·¡Ê¶è´ÖÊÑ¹¹¤äÄÌ²á»þ´Ö¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¼«Á³¤È¤Î¶¦Â¸¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤¦¶¥µ»¡Ù¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢µ¤¾Ý¤äÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½ÀÆð¤Ê±¿±ÄÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÈõ¸ý»á¤ÏÄó¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÅß¤Î¥¯¥Þ¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÁ´´ÉÍý¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä²áµî¤Î¾ï¼±¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÅýÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤³¤½¡¢ÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·¤·¤¤°ÂÁ´ÂÎÀ©¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë´ØÅì³ØÏ¢¤Ï¡¢¥¯¥ÞÌäÂê¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¢º¬Ä®´Ñ¸÷²Ý¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤ÏÈ¢º¬Ä®´Ñ¸÷²Ý¤«¤é¥¯¥Þ½ÐË×¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´Ñ¸÷²Ý¡¦´Ø·¸µ¡´Ø¤È¾ðÊó¶¦Í¤òÂ³¤±¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ÞÌäÂê¤Î¿¼¹ï²½¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£