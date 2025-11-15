£µËü±ßµ¬ÌÏ¤Î²È·×ÉéÃ´·Ú¸º¤Ø¡¢·ÐºÑÂÐºö¼Â»Ü¤ÇÄ´À°¡ÄÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Êä½õ¤Ï£³¤«·î¤Ç·×£¶£°£°£°±ßÄøÅÙ
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤àÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ç¡¢Åß¾ì¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤òÍèÇ¯£±¡Á£³·î¤Î£³¤«·î¤Ç·×£¶£°£°£°±ßÄøÅÙÊä½õ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÂÐºöÁ´ÂÎ¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î°ìÈÌ¡¦ÆÃÊÌ²ñ·×¤Î»Ù½Ð¤ÈÂç·¿¸ºÀÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·×£±£·Ãû±ßÄ¶¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î²¼¡¢Á°Ç¯¤Î£±£´¡¦£¸Ãû±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ²ñ·×¤«¤é¤Î»Ù½Ð¤Ï£±£´Ãû±ßÄøÅÙ¡ÊºòÇ¯¤Ï£±£³¡¦£¹Ãû±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤Çºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÊäÀµÍ½»»°ÆÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£·ÐºÑÂÐºö¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÄ´À°¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢£²£±Æü¤Ë¤â³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤Ï£²£¶Ç¯£±¡Á£³·î»ÈÍÑÊ¬¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç·î£±£°£°£°¡Á£²£µ£°£°±ßÄøÅÙ¤ÎÊä½õ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤£±¡¢£²·î¤ÎÊä½õ¤ò¼ê¸ü¤¯¤·¡¢£³¤«·î¤Ç·×£¶£°£°£°±ßÄøÅÙ¤Î»Ù±ç¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡££·¡Á£¹·î¤Ë¤â·î£±£°£°£°±ßÄøÅÙ¤ÎÊä½õ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÜÁý¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¿©ÎÁ¹ØÆþ»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¿ä¾©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¼¨¤¹¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ò³È½¼¤·¡¢À¤ÂÓÅö¤¿¤êÌó£±Ëü±ß¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤à¡£¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ê¤É¤Ø¤Î½¼Åö¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à°Ý¿·¤Ï¡¢ÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤¬·Ç¤²¤¿¸½¶âµëÉÕ¤ò¸«Á÷¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ê²È·×¤ÎÉéÃ´·Ú¸ººö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤È·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ä¡¢£²£µÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò´Þ¤á¡¢¹ç·×¤Ç£µËü±ßµ¬ÌÏ¤Î²È·×»Ù±çºö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¤Á¥¶È¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡Ê¹©ÄøÉ½¡Ë¤òºöÄê¤·¡¢Áí³Û£±Ãû±ß¤Î´±Ì±Åê»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò½ÅÅÀ»Ù±ç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ©ÃÏ¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤Ê¤É¤Î¼þÊÕ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¡¡°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤ÎÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ëÌ±´ÖÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÍ»»ñÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡£