²¬Â¼Î´»Ë¡¡Î®¹Ô¸ì¡ØÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ÙÁª¤ó¤À¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë¤Ë¥Þ¥¸¥®¥ì¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤¹¤Ê¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬£±£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÌ¡²è²È¡¦¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë»á¤Ëà¥Þ¥¸¥®¥ìá¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆ±¾Þ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Í¥¿¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ì¤Ã¤Æ¤É¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¡¢ºÇ¶á¼ÖÃæ¤Ç¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ¡Ø¤³¤ìÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤É¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤Ê¤ó¤«¡¢¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤«¸À¤¦¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤Î¡ØÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ï¡ØËÍ¤Î¿ä¤·¤ä¤Ã¤¿¡Ù¸À¤¦¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤¹¤Ê¤è¡ª¡¡Î®¹Ô¸ì¤ä¤í¡£¤½¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤ä¤ó¤«¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤â¡Ö¤½¤ì¡¢¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤â¤ó¤Ê¡×¤È¤¢¤¤ì¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤«¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¤¦¤ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤óÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤ì¡¢²¿¤Ê¤ó¡©¡Ù¤Ã¤ÆÁû¤¤¤Ç¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢à¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤êá¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¡£Î®¹Ô¸ì¤ä¤Í¤ó¤«¤é¡£Î®¹Ô¤·¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡£¤Þ¤¢¡Ø¿·¸ì¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ¨¤²Æ»¤Ï¤¢¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡£¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¤è¤¯¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÌîµå´ØÏ¢¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¡ÖËº¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¡©Ìîµå¤Î¡£¤Í¤¨¡¢¤ä¤¯¤µ¤ó¡£¤ä¤¯¤µ¤óÌîµå¶½Ì£¤Ê¤¤¤À¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¡©¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ó¤Þ¶½Ì£¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌðÉô¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤ìÊÐ¤ë¤è¤ÍÀäÂÐ¡£ËÜ¿Í¡ÊÁª¹Í°Ñ°÷¡Ë¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤ä¤¯¤µ¤ó¤¬ÄÅÅÄ¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ°Ê³°²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡¢Ä¹Âµ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ç¸ýÁö¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¡£¤ä¤¯»á¤Ï¥é¥¸¥ª¤ÇÆ±¥ï¡¼¥É¤ò¿ä¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£