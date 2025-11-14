ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤âÂç·¿Êä¶¯¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¡¡¥É·³GM¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÀÄ¼Ì¿¿¡É¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¡×
Á´¤Æ¤Ï¾¡Íø¤Î¤¿¤á¡½¡½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´´Éô¤Î°ÕÍß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤(C)Getty Images
¡¡¶áÇ¯¤ÎMLB¤Ç¥ª¥Õ¤ÎÌ¾Êª¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂç·¿Êä¶¯¡£Â¾µåÃÄ¤ò¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤ëµð³ÛÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌð·Ñ¤®Áá¤Ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤ò¼Í»ß¤á¤ë¡È¤ä¤êÊý¡É¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤òÀ¸¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖÌîµå³¦¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤âÍá¤Ó¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÆü¤ÎÁíÇ¯Êð¤¬30µåÃÄºÇ¹â¤Î3²¯2800Ëü±ß¡ÊÌó500²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È·³ÃÄ¡£µå³¦¿ï°ì¤ÎÀïÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¶¯²½¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£º£¥ª¥Õ¤â6¿Í¤òFA¤È¤·¤ÆÊü½Ð¤·¡¢·×8700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó134²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Î¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¡£¤¹¤Ç¤ËFA»Ô¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²±Â¬¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎºâÎÏ¤ËÊª¤ò¸À¤ï¤»¤ë¶¯²½¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤Ò¤¬¤ß¤Ë¤â»÷¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£°ìÉô¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÀïÎÏ¤Î¶ÑÅù²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ÎÆ³Æþ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼óÇ¾¿Ø¤Ï¼þ°Ï¤Î·öÁû¤Ê¤É°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î12Æü¡¢MLB¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¶É¡ØMLB Network¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËèÇ¯¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤À¤±¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¥´¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×
¡¡Ã±¤Ê¤ëÊä¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤µ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤¦¼çÄ¥¤¹¤ë¥´¡¼¥à¥ºGM¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ê²ñ¤«¤é¡Öº£¥ª¥Õ¤ÎÅê»ñµ¬ÌÏ¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡ÈÀÄ¼Ì¿¿¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤ÎÇ¯¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ïº£¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÊä¶¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄìÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤ò´Þ¤á¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤ë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤âºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥´¡¼¥à¥ºGM¡£°ìÏ¢¤Î¸ÀÆ°¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤â¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤ÎÊä¶¯¤¬»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£