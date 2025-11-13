北斗晶、クマ被害で友人亡くす…生放送で痛切心境「コメントを今までしてきましたけど、実際に身近で起こったら」
元プロレスラーのタレント・北斗晶（58）が13日、カンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演し、友人がクマに襲われ亡くなった明かした。
【写真】「もし今、クマに遭遇したら？」“命を守る”対処法
クマ被害をめぐる話題で、北斗が身近に起こったショッキングな内容に触れながら、痛切な想いを語った。
「今年に入ってクマ被害ってこの『とれたてっ！』でも何度かやりましたけど、その時、怖いとか、あとはクマと人間の共存とかの話を私もコメントでしたじゃないですか」と切り出し、「でも、皆さんご存知だと思うんですけれども、瀬美温泉（岩手・北上市）で亡くなった、クマの被害に遭われたのが、私とずっと一緒にやってきた同僚だったんですね。レフェリーだったので。全日本女子プロレスの時からレフェリーでやってきて、友人であり、同僚でありっていう人だったので」と続けた。スタジオには驚きの声があがった。
「テレビを見て怖いな、誰か襲われた、亡くなった、かわいそうだなとか、クマが撃たれている姿を見たらかわいそうだなとか思って、そんなコメントを今までしてきましたけど、実際に身近で起こったら、そんなこと言ってる場合じゃない」ときっぱり。被害者家族らの心情を代弁した。
その上で「クマから身を守る方法とかテレビでやったりするけれど、果たしてそれで守れるんだろうか？とかって思ってしまうんですね。猟銃会の皆さんも、警察の方とかも、皆さん、自分の命もやっぱり守らなきゃいけないじゃないですか」とし、「いつも起こってから、何かが起こってから皆動くじゃないですか。そうじゃなく、クマの生態って、専門家の方とか多分わかるじゃないですか。冬眠に入る前とか蓄えたりとか。そういう生態とかを皆もっと知って。もっと、もっと知って」と意見。
「コロナの時と似てるような気がするんですけど。初めは皆そうでもないっていうか。大きくなったらどんどん、どんどん事が進んでいくみたいな。そうじゃなくて、もっと前もってやるべきじゃないのかなと思いますね、こんな被害が出る前に」と語った。
