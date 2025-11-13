元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が13日、カンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演した。警察官によるライフル銃でのクマ駆除が解禁されたこの日、番組ではMC青木源太が秋田県へ現地取材に赴いたVTRを放送。スタジオでトークを振られた北斗は「みなさんご存じだと思うんですけど、瀬見温泉で亡くなった、クマの被害に遭われたのが、私とずっと一緒にやってきた同僚だったんですね、レフェリーだったので」と