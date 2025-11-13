カーリットが続急伸、２６年３月期利益・配当予想の上方修正と自社株買い発表を好感

カーリット<4275.T>が続急伸し１９９１年６月以来約３４年５カ月ぶりの高値をつけている。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３１億円から３５億円（前期比１４．９％増）へ、純利益を２７億円から２８億５０００万円（同１０．９％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３６円から３８円（前期３６円）へ引き上げており、これを好感した買いが入っている。



売上高は３９０億円から３８０億円（同２．９％増）へ下方修正したが、上期において国内市場の需要が堅調だったことに加え、適正価格の反映などの営業努力や一般管理費などのコスト削減効果により、化学品セグメントの化薬分野、電子材料分野及びセラミック材料分野が伸長したことが利益を押し上げる。また、金属加工セグメント及びエンジニアリングサービスセグメントが伸長していることも寄与する。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１７７億６３００万円（前年同期比１．６％減）、営業利益１５億４００万円（同２５．９％増）、純利益１１億４９００万円（同２０．８％増）だった。



また、あわせて上限を５０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．１６％）、または５億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されているようだ。取得期間は１１月１３日から来年２月２７日までで、取得した全株式は３月２７日付で消却される予定だ。



出所：MINKABU PRESS