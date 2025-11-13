「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日正午現在でストライク<6196.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



１３日の東証プライム市場でストライクは小幅続伸。Ｍ＆Ａ仲介業務を手掛ける同社は１０月３０日取引終了後に決算を発表した。２５年９月期単独決算は営業利益が６３億３２００万円（前の期比６．５％減）だった。人件費の増加などが利益面で重しとなった。２６年９月期は営業利益が８３億７０００万円（前期比３２．２％増）を見込み２期ぶりに最高益を更新する見込み。配当は１８０円で据え置いた。この決算を受け、市場には材料出尽くし感が台頭し株価は大幅に下落した。もっとも株価は配当利回り４．５％近辺の水準にあり、下値には値頃感からの買いも入っている様子だ。



出所：MINKABU PRESS