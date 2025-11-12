午後：債券サマリー 先物は続伸、オペ結果が上値圧迫 長期金利１．６８５％に低下 午後：債券サマリー 先物は続伸、オペ結果が上値圧迫 長期金利１．６８５％に低下

１２日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸した。外部要因を受けた買いが先行した後、日銀が実施した国債買い入れオペの結果を受けて伸び悩んだ。



前日の米債券市場はベテランズデーのため休場だった。欧州市場においては英労働統計で７～９月期の失業率が５．０％に上昇し、市場予想を上回ったことを背景に、英イングランド銀行が利下げに踏み切るとの見方が広がった。１１月のドイツ景気予測指数が低調な結果となったこともあり、欧州での主要国の債券価格は上昇（金利は低下）。円債の支援材料となった。



日銀は１２日、定例の国債買いオペを３本実施した。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が３．９５倍、「同１０年超２５年以下」が３．５５倍と３倍を上回った。「同５年超１０年以下」は２．０８倍だった。オペの結果については総じて弱めとの受け止めがあり、債券相場の重荷となった。



先物１２月限は前営業日比６銭高の１３５円８６銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．６８５％で推移している。



