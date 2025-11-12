Perfume¤¢～¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§¤òÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¦¥Û¥ë¥â¥ó ¥Ê¥ò¡¦»þ±«¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî¡¦¥ä¥ÐT¤¢¤ê¤Ü¤Ü¡¦GENERATIONSÃæÌ³¤é¤¬½ËÊ¡¡ªÌä¤¤¤«¤±¤Ë±þ¤¨¤ë°¦¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤âÃíÌÜ
Perfume¤Î¡È¤¢～¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤¬11Æü¤Ë¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛPerfume¤¢～¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î·ëº§½ËÊ¡¥á¥Ã¥»ー¥¸①～③
¢£¡Ö¤¢～¤Á¤ã¤ó¤Ï #¹ñÌ±¤Î²ÈÂ² ¤«¤Ê¡ª¾Ð #¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó ¤Ç¤¢¤ê #¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó ¤Ç¤¢¤ê #¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÆÍ§ ¤À¤è¡×¡Ê¥Ê¥ò¡Ë
À¾ÏÆ¤Ï
¡Ö¤â¤·¤â¡¢»ä¼«¿È¤ò# ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢#Perfume #²Î¼ê #singer #¥À¥ó¥¹ #3¿ÍÁÈ #¹Åç¡¡#¤¢～¤Á¤ã¤ó #¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê #ÌÀ¤ë¤¤ #Î¹ #¥¹¥¤ー¥Ä #ÈþÍÆ #healthy #½÷À #²ÈÂ² ¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹Ô¤¯Ëö¡¢#¤ªÊì¤µ¤ó #¥Þ¥Þ #»Ò¶¡ #baby ¤¬»ä¤ò¤«¤¿¤É¤ë°ìÉô¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ïー¥É¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤â¤·¤â¡¢¤¢～¤Á¤ã¤ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î#¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡©¡×
¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤âÅº¤¨¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¡£
ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Ï¡Ö¤¢ー¤Á¤ã¤ó¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥Ïー¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¥Û¥é¥óÀé½©¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ー¡£ºÇ¹âーー¡£¹¬¤»ー¡×¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ïー¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤Ù¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£Ã«¤Þ¤ê¤¢¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ä¤Ã¤¿ー¡£¤¢ー¤Á¤ã¤óËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤é¤Ö¡×¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦～¡£°ìÀ¸¤ÎÌ£Êý¤È·ë¤Ð¤ì¤¿¤ó¤ä¤Íー¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡£¹â¶¶°¦¤Ï¡Ö¤¢ー¤Á¤ã¤ó¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤©¡×¡£
¤Þ¤¿¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö#¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó¤Î¹¬¤»¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¡×¡Ö#¥´ー¥«ー¥È¤Î±¿Å¾¤Ç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë½÷¡×¡£±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Ï¡Ö¤¢ー¤Á¤ã¤ó¡ª·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ー¡×¡Ö#²Ä°¦¤¤¡×¡Ö#»þ¶õ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£¿¹¥«¥ó¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö#¥Ç¥¶ー¥ÈÀè¤Ë¿©¤Ù¤ë½÷¡×¡£Â¼Àî³¨Íü¤Ï¡Ö¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö#ÃÂÀ¸Æü¤ËÀäÂÐ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö#¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¡Ö#¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡×¡£
¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ê¥ò¤Ï¡Ö¤¢～¤Á¤ã¤ó¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤Î·ëº§¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡£¤¢～¤Á¤ã¤ó¤Ï #¹ñÌ±¤Î²ÈÂ² ¤«¤Ê¡ª¾Ð #¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó ¤Ç¤¢¤ê #¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó ¤Ç¤¢¤ê #¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÆÍ§ ¤À¤è¡×¡£
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤Ü¤Ü¤Ï¡Ö¤¢～¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¤´Êó¹ð¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È #Âç¹¥¤¤Ê¿Í ¤Ç¤¹¡×¡£
ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Î¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî¤Ï¡Ö¤¢～¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤á¤Á¤ãÎÉ¤¤¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö#¸÷¤È´õË¾¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¡£accobin¡ÊÊ¡²¬¹¸»Ò¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥ÁーºÑ¡Ë¤Ï¡Ö¤¢～¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö#Âº·É¤¹¤ë½÷À¡×¡Ö#¤º¤Ã¤ÈºÇ¹â¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤Æ¤ª½Ë¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢GENERATIONS¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀÖÆ¬Î´»ù¡¢chay¡¢ºäËÜÈþ±«¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Perfume¤¬¸½ºß¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë2011Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÁ´Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸ø¼°X¤ä¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¸ø¼°X¤Ç¤â½ËÊ¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£