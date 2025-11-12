ピン芸人のお見送り芸人しんいち（40）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。喉の不調の原因について“釈明”した。

番組では、クイズ企画「大ヒット曲の歌詞の一部を歌って埋めろ！」に挑戦。ピン芸人の日本一決定戦「Rー1グランプリ2022」を制したしんいちは、意気込みを聞かれ「歌ネタでチャンピオンになってるんですよ！自信あります」。そして曲が流れ手拍子が鳴る中、「カカロニ」栗谷、俳優の加藤大悟、「東京ホテイソン」たけるが、伏せられた歌詞を埋めながら順調に歌唱。サビに来たところで、満を持してしんいちが登場した。

しかし、しんいちが歌い始めると、レギュラー陣が次々と苦い表情に。1人ご機嫌で歌い終えたしんいちは「昼にこんな空気止まるんか！？」とツッコミ。観覧席にも「途中で手拍子を止めてた人がおった！何してんねん」とかみついたが、共演者からは「もうちょっとちゃんと歌って」「声が3次会すぎる」「（声が）ガサガサ」との指摘が。

これにしんいちは、水のボトルを手にしながら「違うんです！」と抗議。「24時間ぐらい監禁されてたの！」と明かすと、共演者は爆笑。MCの「ハライチ」澤部佑から「別の番組で」とフォローされると、しんいちは「いろいろあったの！あんまり言うたら…」と言いよどみながらも「年末に向けてあったの！」と嘆いていた。