お笑いタレントお見送り芸人しんいち（41）が23日夜、X（旧ツイッター）を更新。自身が思う、「“嫌い”と言っていい芸能人」5人の実名が書かれた画像を添付した。しんいちは具体的な件には触れていないが、最近では歌手でタレントのあのが、18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」の中で、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインス