11月9日から10日にかけて、Xクラス（最強クラス）の太陽フレアが2回、地球の真正面で発生しました。その影響で、今夜（11日）遅くに北の空に注目すれば、日本でもオーロラを見ることができるかもしれません。

太陽フレアとは？

太陽フレアとは、どのような現象なのでしょうか。天文学に詳しい山陽学園大学地域マネジメント学部講師の米田瑞生さんに聞きました。



──太陽フレアとはどのような現象なのでしょうか。





低緯度オーロラが発生？いつ、どの方角を見るべき？

山陽学園大学 米田瑞生さん「現在の太陽は、とても活発な状態です。現在は、黒点の観測だけでなく、様々な観測で太陽の活動が監視されています。特に太陽を人工衛星からX線で観測すると、そのダイナミックな変化がよく分かります。黒点周辺にエネルギーが蓄えられて、それが宇宙空間に放出される時、X線でその活動領域が明るく輝くのです。この現象を太陽フレアといいます。11月9日から10日にかけて、Xクラス（最強クラス）のフレアが2回、地球の真正面で発生しました。Xクラスの中では、弱い分類のものです。フレアに伴って、太陽のプラズマ大気が、大量に放出されます。このプラズマが、2日ほどかけて地球に到達する見込みです」

──太陽フレアの影響で日本でもオーロラは見えるのでしょうか。



「普段から、地球は太陽からのプラズマを浴びて、それが北極・南極上空に集まり、オーロラが発生していますが、太陽フレアに伴う大量・高エネルギーのプラズマが、地球に到達すると、非常に明るいオーロラが発生することがあります。



これを、オーロラブレークアップと言います。明るいオーロラが発生するだけでなく、普段はオーロラが見えないような、北極・南極から離れた、比較的低緯度の場所でも、オーロラがうっすら見えるようになります。



この低緯度オーロラは、北の空に赤くぼんやり見えることがあります。昨年も、太陽フレアに伴い、日本でも低緯度オーロラが観測されました」

「11月9日から10日に発生した太陽フレアに伴ったプラズマが地球に到達するのが、11日深夜くらいだと思われます。



街明かりを避けて、北の空に注目すれば、中国地方からも、オーロラを見ることができるかもしれません」

2024年5月にも太陽フレアが発生し日本各地でオーロラを観測

2024年5月にも太陽フレアが発生し、それに伴い地球では磁気嵐と呼ばれる現象が起き、日本各地でオーロラが見られました。

──太陽表面で爆発現象があると、どうなるのですか？



「フレアに伴って、太陽のプラズマ（水素のガスが電離して、水素イオンと電子に分かれた状態のもの）が宇宙空間に放出されます。これをCME(コロナ質量放出)と呼びます」



「このCMEのプラズマが地球を直撃したとき、磁気嵐が起きます。磁気嵐が発生すると、地球の周囲には強力な電流が流れます」



「この電流により、オーロラが広い範囲で明るく観測される他、この電流が磁場を作り出します。磁気嵐の規模は、オーロラの他、地上で磁場を計測することでも把握することができます。5月に発生した磁気嵐では、磁場も大きく変化し、日本各地でオーロラが観測されました。



太陽フレアの影響で、過去には大規模な停電が起こったこともあります」

飛鳥時代や江戸時代にもオーロラが観測された

「飛鳥時代や江戸時代、磁気嵐発生時には『珍しいことに夜空に赤い光が見えた』といった、オーロラの目撃情報が記録されていますが、電気に依存した現代社会では、生活への影響も警戒する必要があります」



「とはいっても、普段は北極・南極圏でしか見られないオーロラを見たいと思うのが、本音ではないでしょうか。日本で見えるとすれば、北の空にうっすら、赤く見える可能性が高いです」

2002年4月 - 2006年3月 東北大学理学部宇宙地球物理学科

2013年6月 - 2017年6月 ハワイ大学天文学研究所客員研究員

2015年4月 - 2017年9月 東北大学大学院理学研究科客員研究者 (博士(理学))

2023年4月 - 現在 山陽学園大学地域マネジメント学科講師



主に太陽系内外の惑星・衛星の大気・磁気圏について、研究。特に木星の衛星イオの火山活動がどのように変動しているか、その詳細を調査。イオの火山の研究には、東北大学にいたころに、マウイ島にあるハワイ大学の施設内に設置した望遠鏡を使っている。



若い頃には高山病と闘いながら、チリ・アタカマ砂漠にある、東京大学アタカマ天文台での観測研究に従事。また、現職の山陽学園大学では情報関連の教育に従事する一方、特別な場所・施設でなくても、観測できる現象を調査すべく、「晴れの国」のメリットを活かして、低コストで流星を観測する方法を模索中。