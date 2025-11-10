古河電がマイナスに転じる、上期は２ケタ増益で着地も材料出尽くし感

古河電気工業<5801.T>が後場マイナスに転じている。午後２時ごろに発表した９月中間期連結決算は、売上高６１０６億５８００万円（前年同期比７．１％増）、営業利益１９３億５７００万円（同１０．３％増）、純利益１２９億４７００万円（同１５．７％増）と２ケタ増益となったものの、材料出尽くし感から売られているようだ。



情報通信分野で光ファイバ・ケーブル、光部品などデータセンター関連製品が増産投資の効果もあって順調に拡大し業績を牽引。またデータセンター向け放熱・冷却システムなども伸長した。一方で、自動車向け電池の減少やエネルギーインフラ事業における採算性の悪化、為替・銅価の影響はあったものの、売り上げ増により吸収した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１兆２０００億円（前期比０．１％減）、営業利益５３０億円（同１２．５％増）、純利益３６０億円（同７．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS