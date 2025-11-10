この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

10年生き残る会社の社長は全員コレができる。「どうせできない」と思う奴は経営を辞めるべき。

連鎖倒産に物価高、人手不足とヤバい時代でも儲けるためにはコレしかない。「できない…」と思うなら倒産するしかありません。

【経営者必見】失敗する人と成功する人の決定的な違い。コレを知らないと一生成功できないまま終わります。

【注意】倒産する会社の社長がやっていること7選。生き残る企業はコレをやっています！

自転車操業から抜け出す社長が必ずやっていることを経営のプロが徹底解説します。

チャンネル情報

中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun