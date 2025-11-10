見捨てられて当然！銀行より親身になる信用金庫ですら絶対お金を貸さないダメ会社の特徴を暴露します。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『黒字社長の絶対つぶれない経営学』で公開された「見捨てられて当然！銀行より親身になる信用金庫ですら絶対お金を貸さないダメ会社の特徴を暴露します。」と題する動画で、数多くの企業を倒産危機から救ってきた市ノ澤翔氏が、金融機関との関係に悩む中小企業経営者向けに、信用金庫すら見放す「ダメ会社」のリアルな特徴とその回避策について熱弁を振るった。
市ノ澤氏は冒頭、「見捨てられたくなかったら、とにかくこれをしてくださいっていうことなんだよね」と、企業が信用金庫からも資金援助を得られなくなる深刻さを強調。「金融機関から見捨てられるのはちょっとマジでやばいですね。相当やばいよ」と警鐘を鳴らし、その状態を回避するためにも“どんな企業でも信用金庫が必ず助けてくれるとは限らない”と断言。その理由と対策について自身の経験を交えながら解説した。
まず市ノ澤氏は「信用金庫と銀行はまったく違う法人形態だ」と指摘。信用金庫は“利益の最大化を目的としない”、地域密着型で小規模事業者にも親身になって対応できる存在だが、「信用金庫でも見捨てる会社は当然ある」と、頼みの綱になりうる信用金庫にも見放される企業が少なくないと明かす。
続けて、「見捨てられる会社の特徴」として、①信用金庫への付き合い方が悪い、②決算書がボロボロ、③行き当たりばったり経営、④金儲けしか考えていない、⑤信用ブラックなど、非常に具体的なパターンを解説。「特に規模の小さい会社なんかは、大きな銀行に行っても相手にしてもらえない。最初は信用金庫と付き合った方がいい」とアドバイスしつつ、「困ったときだけ信用金庫に頼る会社は助けづらい」と、継続的な関係構築の重要性を説いた。
また決算書の信ぴょう性や経営計画の必要性についても触れ、「数字に強くなって会社を黒字化しない限り、信用金庫からの支援は得られない」とキッパリ。さらに「経営計画もなく、夢物語のような計画だけ掲げる会社には、お金を貸したくないというのが本音です」と厳しく指摘した。
動画の終盤では、「信用金庫とうまく付き合っていくためには、真摯な対応と決算書・財務体質の改善が大切」と強調。「信用金庫というのはある意味“最後の砦”。そこにすら見捨てられてしまうのは本当に打つ手なし」と力を込めた。
「キャッシュリッチな経営者になって、夢や欲望を実現しましょう。数字に強くなれば、きっと道が開ける」と、市ノ澤氏は視聴者へのエールで締めくくり、堅実な経営姿勢の重要性を繰り返しアピールした。
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun