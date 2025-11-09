俳優の畑芽育と齊藤なぎさによるPodcast番組『オフはこんな感じ』（通称：めいなぎラジオ）に、ふたりが大ファンであることを公言しているHANAから、JISOOとNAOKOが登場。終始、挙動不審（笑）かつ大興奮状態のめいなぎコンビと、JISOO＆NAOKOのガールズトークは必聴だ。

■「可愛くて素敵で直視できなかった…しておけばよかった…」（齊藤なぎさ）「まだ信じてない」（畑芽育）

畑芽育と齊藤なぎさが、HANAのガチファン（ふたりともファンクラブに入会済み）であることを知った番組のプロデューサーが、HANAにゲスト出演のオファーをしたところ、HANA側がこれを快諾。

MVを一気見してきたという畑芽育と、『ノノガ』を観返して号泣してきたという齊藤なぎさのコンビと、やはりふたりと会えるのを楽しみにしてきたというJISOO＆NAOKO（他のメンバーからうらやましがられたそう）による、多幸感に溢れるトークは、SpotifyおよびApple Podcastで楽しめる。

畑芽育のインスタグラムのストーリーズに投稿された、めいなぎコンビ×JISOO＆NAOKOの4ショット写真の中央には、大きく「まだ信じてない」の文字が（笑）。さらに「4ショットトークイベントを世の中に大公開しているだけの時間。ただのオタクなのにありがとうございました」とメッセージした。

齊藤なぎさは、SNSで「可愛くて素敵で直視できなかった…しておけばよかった…。いまもまだ幸せに包まれています／だいすきです！！！！」とコメント。未だ夢見ごこちの状態が伝わってくるふたりの投稿も必見だ。

