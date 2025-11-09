11月6日、木村拓哉と工藤静香の長女としても知られるフルート奏者・Cocomiに熱愛報道が浮上した。スクープした『週刊文春』によると、お相手は男子バレーボール日本代表の小川智大（サントリーサンバーズ大阪）。Cocomiは過去、インスタグラムの配信で「理想の結婚相手」に言及していたこともあり、バレーファン以外のネットユーザーからも小川に注目が集まった。

【写真】「おもしれー男」Cocomiとの真剣交際が報じられた男子バレー選手

Cocomiの彼氏は「おもしれー男」

「男子バレーボール日本代表に選出され、“天才リベロ”とも評価されている小川選手は、バレーファンなら知らない人はいないでしょう。一方、Cocomiさんもスター夫妻のもとに生まれ、フルート奏者やモデルとして活躍するたび話題になる存在。

2020年には、モデルや女優業もこなす妹・Koki,さんと実施したインスタライブで、“結婚相手はトト（父親）よりカッコいい人と一緒になるって2人で決めた”と明かしていました」（スポーツ紙記者）

そんなCocomiと小川の熱愛報道は、ネット上でも話題を呼んだ。ただ、バレーファン以外にはCocomiのほうが認知されていたようで、今回の報道で初めて小川を“検索”してみたという人も。

そんな中、スポーツテレビ局『J SPORTS』サイト内にある小川のプロフィールページに辿り着いたネットユーザーから、《めっちゃ陽気》《いい人そう》《想像の5倍明るかった》との声が続出した。

同ページには、小川を正面から撮影した写真のほかにもう1枚、ひょうきんな笑顔で人差し指を掲げたポーズをとっている写真も掲載されており、《おもしれー男》という印象を受けたネットユーザーが多いようだ。

「陽気な最高カップル」応援の声

そういった反応に対し、バレー界隈側のネットユーザーからは、

《ファンでもあんまり見たことない感じの小川》

《他界隈の人達の小川智大のイメージがこれになるの草》

《普段こんな顔するっけ笑笑》

《AIですって言われても信じるレベルで見たことない顔》

《これはレアな方の小川さんwwww これを機会にぜひ彼のプレイを見て頂きたい。この写真とのギャップでビビると思う》

など、ファンが普段見ている姿とのギャップが指摘されている。

「Cocomiさんも“オタク趣味”をオープンにするなど明るい性格で知られているためか、《Cocomiちゃんの熱愛、ほんとだったらおもしれー男そうですごく嬉しい Cocomiちゃんもおもしれー女だから》《陽気な最高カップルじゃん》《めっちゃ気が合ってそうで良い》《今1番末永く幸せになってほしいカップル》といったポジティブな声が散見されます。Cocomiさんは“二世”ということもあり、過去にはネガティブな意見が寄せられることも少なくありませんでしたが、熱愛報道でお相手とともに好印象をもたらすとは、やはり“持ってる”のでしょう」（芸能ライター）

さまざまな反響が寄せられている、Cocomiと小川の熱愛報道。この盛り上がりようなら、“トト”も認めざるを得ない!?