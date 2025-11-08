ホリー・ロビンソン・ピートさんがSNS更新

ドジャース・山本由伸投手は今季チームのエースとして活躍し、ポストシーズンでは5勝1敗、防御率1.45、2完投をマークした。ワールドシリーズでは史上13人目の3勝を挙げ、シリーズMVP。フィールドで活躍はもちろん、その裏では、米女優が思わず感動する“神対応”を見せていたようだ。

明らかにしたのは、TV女優兼プロデューサーのホリー・ロビンソン・ピートさんだ。今年4月にはドジャース戦前の国歌独唱を行ったこともあるセレブは4日（日本時間5日）までに自身のインスタグラムを更新。山本由伸と男性2人の3ショットを添え、「今シーズンで私のお気に入りの瞬間の一つは、RJが弟にワールドシリーズMVPのヨシノブ・ヤマモトを紹介した時！ ヤマはロビンソンの流暢な日本語にとても感心していました」と伝えた。

実は、RJさんはホリーさんの息子で、現在はドジャースのクラブハウス係を務めてる。今年4月2日（同3日）のブレーブス戦で大谷翔平投手がサヨナラ弾を放った際、ベンチに戻る大谷の肩を叩いたRJさんが話題を呼んだ場面もあった。

かねてよりドジャースファンだったホリーさんだが、この1年を通してさらに愛情が深まったようだ。そして山本の活躍にも感銘を受けたようで、「今日はロブが日本の新聞の一面写真を送ってくれたんだけど、それがまるで芸術作品みたいなの！ 本当にすごくクール！」と続けた。ワールドシリーズ制覇後に日本の新聞の一面を飾った山本を複数枚紹介し、注目度に驚いていた。（Full-Count編集部）