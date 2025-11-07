アリアケジャパン<2815.T>が大幅続伸している。午前１０時ごろに、２６年３月期の配当予想を従来予想の中間２０円・期末１１０円の年１３０円から、中間６０円・期末１２０円の年１８０円（前期１３０円）へ引き上げたことが好感されている。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高３１２億７８００万円（前年同期比０．８％減）、営業利益５１億６００万円（同８．１％増）、純利益４１億２７００万円（同９７．０％増）だった。コンビニエンスストア向け製品の販売減や期間製品の減により売上高は微減となったものの、価格改定やコストダウン効果により営業利益率は改善した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高６７１億１０００万円（前期比２．６％増）、営業利益１２２億２０００万円（同９．９％増）、純利益８７億円（同６．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS