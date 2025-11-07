デルタフライがカイ気配切り上げ、「ＤＦＰ－１０９１７」の臨床試験の進捗状況を公表

Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598.T>がカイ気配を切り上げている。同社は６日の取引終了後、「ＤＦＰ－１０９１７」関連のパイプラインについて、臨床試験の進捗状況を公表しており、内容を材料視した買いが集まっている。



急性骨髄性白血病（ＡＭＬ）患者を対象として米国で実施中の単剤による第３相比較試験の中間解析では、試験に参加した施設で実施した効果判定に関するデータと、ＭＤアンダーソンがんセンターで実施した骨髄検査の中央判定結果が揃った。臨床データ入力と中間解析が解析され次第、安全性独立委員会（ＤＳＭＢ）に提出し、臨床効果が評価される予定。また、ＤＦＰ－１０９１７とベネトクラクス（ＶＥＮ）の臨床第１相・第２相試験の第２相部分について、第２段階目標の症例登録の完了が見込める状況となったという。一方、末期の大腸がん患者を対象としたＤＦＰ－１０９１７のドラッグデリバリーシステム（ＤＤＳ）医薬としての拡大臨床第１相試験については、がんの縮小効果が認められなかったことから、膵臓がんの患者を対象に拡大試験を引き続き実施する予定としている。



出所：MINKABU PRESS