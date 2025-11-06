「絶対21歳じゃない」「バケモンすぎる」マンC育ちの韋駄天がバルサを攻略！全ゴールに絡む活躍で話題の的に「エトーみたいな身軽さ」【CL】
現地11月５日に行なわれたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第４節、ベルギーの強豪クラブ・ブルージュがホームでバルセロナと対戦。相手に一度もリードを許さない力強い試合運びで３−３と、あと一歩で金星のハイパフォーマンスを見せた。
この一戦で巨大な輝きを放ったのが、クラブ・ブルージュの右ウイングを務めたカルロス・フォルブスだ。６分、右サイドのオープンスペースに抜け出し、FWニコロ・トレソルディの先制点をアシストすると、17分、63分にもスペースへの飛び出しから得意の左足でゴール。見事、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。
バルセロナのハイラインを攻略した韋駄天に、ファンも熱狂。SNS上には驚きや興奮に満ちた声が溢れている。
「フォルブスって選手、絶対21歳じゃないだろ」
「フォルブスとかいうのバケモンすぎるな」
「バカはええのにテクニック持ち合わせてる」
「エトーみたいな身軽さがあるな」
「2G1Aなのでこれを機に獲得に動くクラブは出てきそう」
「いい意味でウザい（褒め言葉）」
生まれ故郷であるポルトガルのU−21代表に名を連ねるフォルブスは、マンチェスター・シティのアカデミーで育った21歳。アヤックス、ウォルバーハンプトンを経て、今夏に加入したクラブ・ブルージュで非凡な才能を開花させつつある。ミランなどが興味を持つトレソルディとともに、2026年の移籍マーケットを賑わせる存在になるかもしれない。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【動画】クラブ・ブルージュFWの２ゴール・１アシスト
この一戦で巨大な輝きを放ったのが、クラブ・ブルージュの右ウイングを務めたカルロス・フォルブスだ。６分、右サイドのオープンスペースに抜け出し、FWニコロ・トレソルディの先制点をアシストすると、17分、63分にもスペースへの飛び出しから得意の左足でゴール。見事、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。
「フォルブスって選手、絶対21歳じゃないだろ」
「フォルブスとかいうのバケモンすぎるな」
「バカはええのにテクニック持ち合わせてる」
「エトーみたいな身軽さがあるな」
「2G1Aなのでこれを機に獲得に動くクラブは出てきそう」
「いい意味でウザい（褒め言葉）」
生まれ故郷であるポルトガルのU−21代表に名を連ねるフォルブスは、マンチェスター・シティのアカデミーで育った21歳。アヤックス、ウォルバーハンプトンを経て、今夏に加入したクラブ・ブルージュで非凡な才能を開花させつつある。ミランなどが興味を持つトレソルディとともに、2026年の移籍マーケットを賑わせる存在になるかもしれない。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【動画】クラブ・ブルージュFWの２ゴール・１アシスト