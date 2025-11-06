大阪・関西万博非公式マップ話題の「つじさん」、横浜花博へ向け“比較地図”公開で話題 「仕事はやっ笑」「これは…ほぼ大阪関西万博では??」
大阪・関西万博の非公式マップ作成で話題となった「つじさん」が、横浜花博「GREEN × EXPO 2027」に向けて動き出した。
【画像】大阪・関西万博と横浜花博、広さはどのくらい違う？ 「つじさん」が作成
横浜花博は、2027年3月19日〜9月26日に旧上瀬谷通信施設（神奈川県横浜市）で開催される。開幕500日前となり、10月29日には出展概要・大型プロジェクト協賛などが発表された。
横浜花博の会場の広さは約100ヘクタール（うち会場区域80ヘクタール）。大阪・関西万博は、約155ヘクタールだった。
つじさんは、11月5日にXを更新。大阪・関西万博の大屋根リングを横浜花博のマップに加え、会場の広さなどを比較して「思ったより広かったです」「大阪・関西万博と歩いた感じはそれほど変わらないぐらい広くゲートが片側だけな感じかもです」とコメントした。
大阪・関西万博では、つじさんら有志が作った詳細マップが「わかりやすい」と人気になった敬意がある。
早速の作業に対して「作成ありがとうございます！」「仕事はやっ笑」「わかりやすいですね！」など、多数の反応。「パビリオン名入れてみました」「これは…ほぼ大阪関西万博では??」などの声が寄せられている。
