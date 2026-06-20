「抵抗無関心からの脱却」［著］サロメ・サケ抵抗。この言葉は、時の権力者の過ちや不正への反発を表す語である。本書の対象は極右勢力。彼らはもはや来たるべき危険ではない。いま抵抗すべき現実である。ジャーナリストである筆者は、フランスで政治の右傾化が進み、自由や民主主義、連帯が損なわれた惨状を告発する。それは、極右政党である国民連合の勢力伸長にとどまらない。主張を異にするジャーナリストへの脅迫が