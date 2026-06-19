衆参両院の正副議長は19日午後、木原官房長官から皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の骨子について説明を受け、おおむね了承しました。森衆院議長「立法府の総意のとりまとめに沿った内容であると判断いたしまして、おおむね了承いたしました」今月10日、衆参両院の正副議長と各党・各会派は、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持すること、旧11宮家の男系男子を養子として皇族にすることなどを盛り込んだ皇族数確保の具体策をと