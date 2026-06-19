北中米Ｗ杯１次リーグＡ組第２戦、開催国のメキシコが韓国を１―０で下し、一番乗りで決勝トーナメント進出を決めた。会場となったメキシコ・グアダラハラ競技場は地元ファンの大歓声で大盛り上がりとなった。一方で空席も目立った。スペイン紙「アス」のメキシコ版は「メキシコのスタジアムでは架空の満席が続いている。メキシコ代表チームの全試合チケットが完売したにもかかわらず、韓国戦でも空席が依然として見られている