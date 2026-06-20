北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグD組が19日（日本時間20日）に行われ、米国とオーストラリアが対戦。後半アディショナルタイムに主審が足をつるアクシデントがあった。強い日差しのもと、現地正午にキックオフとなった米国―オーストラリア戦。米国が2-0とリードした後半アディショナルタイム、主審が苦悶の表情を浮かべていた。足がつったとみられ、ピッチに座り込んだ。米国選手に脚を伸ばして