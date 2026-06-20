フェイエノールトに所属する日本代表FWの上田綺世は、2025-26シーズンのエールディビジで得点力を爆発させ、日本人選手で初となる得点王に輝いた。当然、夏の去就が注目されている。評価してきたロビン・ファン・ペルシ監督が解任された影響も気になるところだ。そんななか、上田はプレミアリーグの複数クラブからの関心が報じられている。そのひとつが、今シーズンまさかの低迷で残留争いを余儀なくされた名門トッテナム。