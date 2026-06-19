端午節は、旧暦5月5日（2026年は6月19日）の中国の伝統的な祝日です。今年の端午節では、多くの人型ロボットが研究室を飛び出して実用場面に登場し、端午節の伝統行事であるちまき作りやドラゴンボートレースなどを行いました。中国南西部の四川省にある巴中恩陽龍舟スポーツ公園では、人型ロボットがドラゴンボートに挑戦しました。開発チームは、人間の力の入れ方を再現するため、ロボットの腰の動きを改良しました。ロボットは