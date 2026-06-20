◆米大リーグカブス―ブルージェイズ（１９日、米国イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が、２１日（日本時間２２日）に行われるブルージェイズとのカード最終戦に先発することが決まった。今季は４勝６敗、防御率４・２６。５月は４連敗と苦戦も、今月に入って内容が安定。５月７日（レッズ）以来となる今季５勝目を目指す。この日は、本拠のブルペンで約３０球の投球練習を行って調整した