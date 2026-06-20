◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦米国２―０オーストラリア（１９日、シアトル競技場）ＦＩＦＡランク２７位のオーストラリアは同１７位の米国に０―２で敗れた。先手を取られた。前半１１分に米国のＦＷバログン（モナコ）に左サイドをドリブル突破されると、中央に出したパスがオーストラリアのＤＦバージェス（スウォンジー）に当たり、オウンゴールとなった。その後も守る時間が続き、前半終了間際の同４３