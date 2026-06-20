2026年6月17日、中国メディア・界面新聞は、中国市場での販売不振と価格競争を受け、独BMWが自動車部門の利益率予想を「危機的水準」まで引き下げたと報じた。記事は、BMWグループが26年の財務目標を下方修正し、自動車部門の利益率見通しを従来の4〜6％から1〜3％へと、新型コロナウイルスのパンデミック期や世界金融危機時に匹敵する低水準にまで引き下げたと紹介。世界販売台数の見通しも「微減」に修正され、税引き前利益は15