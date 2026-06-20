２１日に行われるサッカーＷ杯北中米大会・日本―チュニジア戦を前に、チュニジア共和国のアハメッド・シャッフラ特命全権大使（５６）が１９日、都内のチュニジア大使館でスポーツ報知の取材に応じ、自国への期待と本音を語った。シャッフラ大使は、チュニジアの初戦となるスウェーデン戦（１―５）を大使館でスタッフとともに観戦した。「ああいう結果になったからこそ、逆に日本戦は拮抗（きっこう）した戦いができるのでは