日本代表は、現地６月20日にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。19日、会場となるエスタディオ・モンテレイで前日会見が行なわれ、森保一監督が登壇した。その中で、ワールドカップの度に反響を呼んでいる日本代表のロッカールーム清掃や日本サポーターのごみ拾いについて海外記者から質問を受けると、こう回答した。「多くの国民の皆さんは、『帰るときは来たときよりも美しく』という言葉を知っていると思います