今季は5月に入り、「別人」のように自信を身に着けた投球を披露している佐々木(C)Getty Images球速と制球が改善された背景佐々木朗希（ドジャース）が、日進月歩の勢いで進化している。メカニックの向上を追い求め、積み上げてきた努力がようやく実を結ぼうとしている。メジャー2年目の今季開幕当初の3月、4月は、5登板（22.2イニング）で、防御率6.35、WHIP1.81、被打率.301と打ち込まれた佐々木。スライダーとスプリットの制