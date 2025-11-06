日産「新型高級ミニバン」世界初公開！ 斬新「“く”の字型」リアエンドの迫力デザイン×プレミアム内装を新採用！ 16年ぶり全面刷新する「新型エルグランド」何が変わった？

16年ぶり全面刷新する「新型エルグランド」がスゴい！

「ジャパンモビリティショー2025」が2025年10月29日（一般公開は31日から）に開幕しました。

各自動車メーカーがブースを構えるなか、日産ブースの目玉といえばやはり新型「エルグランド」でしょう。

斬新「くの字型」テールエンド採用した「新型エルグランド」

4代目となる新型エルグランドは2026年夏ごろの発売が予定されており、約16年ぶりのフルモデルチェンジということもあって、日産としてもかなり気合の入ったモデルであることは間違いありません。

前回のジャパンモビリティショー2023で発表された「ハイパーツアラー」を現実的なものにリデザインしたようなスタイルの新型エルグランドは、末広がり感のある大きく見えるデザインをまとっており、日本の伝統を採り入れた和を感じるスタイリングとなっています。

なかでも特徴的なのがフロントマスクのデザインで、グリルには日本の伝統工芸である組子細工のモチーフを採り入れているほか、グリルとバンパー、そしてヘッドライトの境目が分からないほどの精密な組み付けとなっているのもポイント。あえてメッキパーツを使用しないことでシームレスな印象です。

また、横から見ると「くの字型」になっているリアエンドはスタイルのアクセントとなっているだけでなく、実際に空力特性にも大きく貢献しており、直進安定性の向上や空気抵抗の減少による燃費性能の向上、そして横風からの影響も抑える効果のあるとのこと。

そして、展示された車両の2トーンカラーは富士の黎明の一瞬を切り取った自然美を表現した「FUJI DAWN -フジドーン-」と、日本で古来より高貴さや格式の高さを象徴する色から着想した「至極 -シゴク-」の2トーンとなっており、ウインドウ下部のラインで塗り分けられた、凝ったカラーリングになっています。

なお、他のボディカラーとして、モノトーンカラーはもちろん、同じ塗り分け方で異なる配色のものも用意されるようで、高級ミニバンには必須とも言えるブラック系も用意されるそうです。

ブラック系カラーの場合はフロントグリルの塗り分けがどうなるか気になるところですが、色味の違う黒を用いることで特徴的なデザインを損なわないようになっているということで、こちらも実車を見るのが楽しみです。

インテリアには、特別なプライベートラウンジのようなプレミアムな空間を目指して設計されました。

2列目の快適性を重視しつつもドライバーファーストとなるように作られていて、歴代モデルから脈々と受け継がれてきた走りの良いミニバンというキャラクターはキープ。あくまで主役はドライバーであり、大切な人を2列目に乗せてエスコートするイメージで作られているとのことでした。

パワートレインは、発電に特化した1.5リッターエンジンを搭載した第3世代e-POWERとなっており、騒音や振動については極限まで抑えるようにチューニングが施され、さらに進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」と、「インテリジェントダイナミックサスペンション」によってスムーズで快適な乗り心地を実現しているとアナウンスされています。

ちなみに、これまでのエルグランドでは、通常モデルとエアロ系の「ハイウェイスター」といった異なる仕様が存在していましたが、新型でも今回展示されたものとは異なる仕様も用意されるようなので、こちらも期待して待ちたいところです。