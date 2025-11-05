9月末から放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて、ヒロイン・トキを演じている郄石あかり。このところ、顔におきた“変化”が心配を集めている。

郄石は、11月1日に放送された『土スタ』（NHK）の「ばけばけ特集」に出演。『ばけばけ』で共演中のトミー・バストウらと、大阪からの公開生放送に登場し、朝ドラの裏話を披露した。さらに、4日に生放送された『わが心の大阪メロディー』（NHK）では、バストウや阿佐ヶ谷姉妹らと並びたち、番組を盛り上げた。

撮影に加え、NHKの各番組でも朝ドラヒロインとして引っ張りだこだが、さすがに疲れが出てきたのか、アップになった際には、肌荒れが隠しきれていない様子が目立っていた。Xでは、郄石の“異変”を心配する声が続出している。

《高石あかりちゃん撮影忙しいのかな?肌荒れメイクで隠せてない、、》

《ばけばけ楽しく見てる側からすると、高石あかりさんの肌荒れ心配になる…撮影大変だろうけどゆっくり休んで欲しいなぁ。》

《高石あかりの肌荒れ、ストレスとか身体とか心配…》

2025年3月にクランクインしてから、『ばけばけ』のおもな舞台である島根県松江市のほか、京都や滋賀など西日本各地で撮影がおこなわれているという。日々、ハードなスケジュールをこなしていることは、想像にかたくない。

「本人のXアカウントを見ると、朝ドラ撮影や番組出演のほか、ファッション雑誌の告知もおこなっており、めまぐるしい日々を送っていることがうかがえます。10月の『女性自身』のインタビューでは、撮影の過酷さについて『日に日に自分が強くなっている気がして』『作品を終えたときに、私は体力お化けになっているんじゃないかと思います』と語っており、楽しくて仕方がないといった様子でした。

実際、オフショットでも共演者同士で仲よく団らんしている様子なので、現場の雰囲気はよいのでしょうが、じわじわと疲労が蓄積されていることも考えられますし、少しでも休めるときには休んでほしいですね」（芸能記者）

物語はまだ前半戦。作品の行く末だけでなく、郄石の体調も心配だ。