2026年のセ・パ交流戦日程を発表！来年は5月26日にスタート！
日本野球機構は5日、2026年のセ・パ交流戦の日程を発表した。
交流戦は5月26日（火）〜6月14日（日）までを予定。
▼ 5月26日（火）〜5月28日（木）
巨人−ソフトバンク
ヤクルト−西武
DeNA−オリックス
中日−楽天
阪神−日本ハム
広島−ロッテ
▼ 5月29日（金）〜5月31日（日）
日本ハム−巨人
楽天−ヤクルト※6月1日（月）予備日
西武−DeNA
ロッテ−阪神※6月1日（月）予備日
オリックス−中日
ソフトバンク−広島
▼ 6月2日（火）〜6月4日（木）
巨人−オリックス
ヤクルト−ロッテ
DeNA−楽天
中日−ソフトバンク
阪神−西武
広島−日本ハム
▼ 6月5日（金）〜6月7日（日）
巨人−ロッテ
ヤクルト−日本ハム
DeNA−ソフトバンク※6月8日（月）予備日
中日−西武
阪神−楽天※6月8日（月）予備日
広島−オリックス
▼ 6月9日（火）〜6月11日（木）
日本ハム−DeNA
楽天−巨人
西武−広島
ロッテ−中日
オリックス−ヤクルト
ソフトバンク−阪神
▼ 6月12日（金）〜6月14日（日）
日本ハム−中日
楽天−広島
西武−巨人
ロッテ−DeNA
オリックス−阪神
ソフトバンク−ヤクルト