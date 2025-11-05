交流戦優勝のソフトバンク (C)Kyodo News

　日本野球機構は5日、2026年のセ・パ交流戦の日程を発表した。

　交流戦は5月26日（火）〜6月14日（日）までを予定。

▼ 5月26日（火）〜5月28日（木）

巨人−ソフトバンク

ヤクルト−西武

DeNA−オリックス

中日−楽天

阪神−日本ハム

広島−ロッテ

▼ 5月29日（金）〜5月31日（日）

日本ハム−巨人

楽天−ヤクルト※6月1日（月）予備日

西武−DeNA

ロッテ−阪神※6月1日（月）予備日

オリックス−中日

ソフトバンク−広島

▼ 6月2日（火）〜6月4日（木）

巨人−オリックス

ヤクルト−ロッテ

DeNA−楽天

中日−ソフトバンク

阪神−西武

広島−日本ハム

▼ 6月5日（金）〜6月7日（日）

巨人−ロッテ

ヤクルト−日本ハム

DeNA−ソフトバンク※6月8日（月）予備日

中日−西武

阪神−楽天※6月8日（月）予備日

広島−オリックス

▼ 6月9日（火）〜6月11日（木）

日本ハム−DeNA

楽天−巨人

西武−広島

ロッテ−中日

オリックス−ヤクルト

ソフトバンク−阪神

▼ 6月12日（金）〜6月14日（日）

日本ハム−中日

楽天−広島

西武−巨人

ロッテ−DeNA

オリックス−阪神

ソフトバンク−ヤクルト