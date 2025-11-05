記者会見を行うダフィー米運輸長官＝10月28日/Shannon Stapleton/Reuters

ワシントン（CNN）ダフィー米運輸長官は４日、管制塔で業務に当たる管制官が不足する事態が国内各地で頻発する中、今後一部の空域の閉鎖を迫られる可能性があると述べた。政府予算が失効した後、管制官不足から運航に支障が出る事態が相次いでおり、状況が改善する見通しはまったく立っていない。

ダフィー氏は記者会見で「今後1週間で大混乱に陥る」と述べ、下院を通過したつなぎ予算案に反対している民主党を批判した。また、航空便の遅延やキャンセルが大量に発生し、「管制官が確保できないために空域を管理しきれず、空域の一部閉鎖が起こり得る」と警告した。

管制官らは政府閉鎖直後に給料の一部を受け取ったが、先週の給与支払いはなかった。今週も支払われない見込みで、ダフィー氏は2回も給与の支払いが見送られると多くの管制官が生活できないと指摘した。

管制官は運輸保安庁（TSA）の職員と同じく、必要不可欠な職員とみなされ、政府予算の失効中も勤務が求められる。先週はTSAや連邦航空局（FAA）の一部の職員が出勤しなかったため、テキサス州ヒューストンの空港では保安検査の待ち時間が大幅に長くなり、各地の空港で遅延が発生した。

運輸省は今年、長年にわたる管制官不足を解消しようと2000人採用した。ダフィー氏はこうした若い管制官が給料未払いに嫌気がさして辞め、人材育成に影響を及ぼすのではないかとの懸念も示した。

ダフィー氏はまた、政府閉鎖で航空をめぐる体制にリスクが生じていることも認めた。