秋の煮込みパスタ「レンコンミートソースのパッケリ」日本の赤ワインと楽しむ【ワインと料理 ペアリングの愉しみ】
秋が深まり、煮込み料理が恋しくなる季節。
今回は、煮込みパスタの中でもおすすめの"パッケリ"に根菜をたっぷり合わせたミートソースの一皿です。ミートソースといえば長時間煮込むイメージですが、みそを加えることで短時間でも深みとコクのある味わいに仕上がります。
主役のパッケリは大きな筒状のショートパスタ。厚みがあるので、短めにゆでてからソースと煮込むと、味わい深くてモッチリとした食べ応えに。お肉はサルシッチャの肉ダネを崩しながら粒々に焼くことで、パッケリのボリュームに負けない食べ応えが感じられます。
モッチリとしたパッケリと、レンコンのコリコリとした歯触りの食感比も楽しいひと品。冷めても美味しく、温め直しても風味が損なわれないので、作り置きや持ち寄り料理にもピッタリです。見た目にも存在感のあるパッケリは、持ち寄りパーティーにもぴったり。普段の食卓はもちろん、秋の集まりのひと皿としてもぜひお試しください。
■レンコンミートソースのパッケリ
調理時間 40分
レンコンミートソースのパッケリ
【材料】（2人分）
パッケリ 150g
塩(ゆでる用) 大さじ 1
<肉ダネ>
合いびき肉 220~230g
塩 2g
ニンニク(すりおろし) 1片分
黒コショウ(粗びき) 適量
レンコン 120g
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/5~1/4本
オリーブ油 大さじ 1
<調味料>
トマトピューレ 100g
赤ワイン 80ml
みそ(米みそまたは麦みそ) 大さじ 1
ローリエ 1枚
粉チーズ 適量
【下準備】
1、ボウルで＜肉ダネ＞の材料を練り混ぜる。
2、レンコンは皮をむき、6枚を飾り用に薄切りし、残りを粗く刻む。玉ネギはみじん切りにし、ニンジンは粗く刻む。
ニンジンの皮は苦みが気になればむいてください。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を入れて強めの中火で熱し、<肉ダネ＞を加えて広げる。焼き色が付いたら返し、火が通ったらポロポロにほぐす。
2、玉ネギを加えて炒め合わせ、しんなりしたらニンジンと刻んだレンコンを加えて炒め合わせる。
3、＜調味料＞の材料を加えて混ぜ、煮たったら弱火にし、フライパンに蓋をして10分ほど蒸し煮にする。
4、鍋にたっぷりの湯を沸かし塩を加え、飾り用のレンコンをサッとゆでて取り出す。続いてパッケリを加え、軽く沸騰が続く状態を保ちながら、表示時間より3分短くゆでる。
5、パッケリを(3)のフライパンに移し、ゆで汁おたま1〜2杯分を加えて3分ほど煮込む。パッケリが好みのかたさになったら器に盛り、飾り用のレンコンを戻し、粉チーズを振る。
柔らかめがお好みの場合は、さらに煮込んでください。煮詰まりすぎたら水を少量加えて調節します。
今回のペアリングワインは、長野県塩尻市の「サンサンワイナリー」が造るメルローを合わせました。すべて自社畑で育てたブドウを使用し、除梗（※）後フレンチオーク樽で熟成。メルロー特有のしっとりとした果実味と落ち着いた風味が、みそのコクと肉の旨味にやさしく寄り添います。
洋食はもちろん、根菜の煮込みやしょうゆベースの和食にも好相性。日本ワインの確かな進化と繊細な味わいを感じさせてくれる一本です。
※除梗（じょこう）・・・ぶどうの房から実を外す作業
▼今回使用したワイン情報
【商品名】柿沢メルロ樽熟成 2022
【生産者】サンサンワイナリー
【種類】赤ワイン
【品種】メルロー
【風味】カシス、ブルーベリー、スミレ、ブラックペッパー、キノコ、土、落ち葉。柔らかな酸と穏やかなタンニン。余韻は心地よく続く。
【アルコール度数】12％
【産地】長野県塩尻市柿沢地区
(保田 美幸)
