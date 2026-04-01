俳優の前内孝文（40）が3月31日をもって芸能界を引退したことを1日、自身のXで発表した。前内は「突然のご報告となり大変申し訳ございませんが、私、前内孝文は2026年3月31日をもちまして芸能界を引退することにいたしました」と発表した。文書の画像も投稿しており「拙い文章ではございますが、関係者の皆様、応援してくだる皆様、仲間、そして家族へ。19年間ありがとうございました」と思いを記していると伝えた。文書に