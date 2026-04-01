ＡＭＧホールディングス [東証Ｓ] が4月1日午前(09:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の15億円→17.2億円(前の期は14.4億円)に14.7％上方修正し、増益率が4.0％増→19.3％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7.3億円→9.5億円(前年同期は8.2億円)に29.9％増