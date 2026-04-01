お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、３１日深夜放送のＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ爆笑問題カーボーイ」で、明石家さんまと食事会を開いたことを明かした。さんまは２月、爆笑問題が所属するタイタンの事務所ライブ「タイタンシネマライブ」に出演。この時は打ち上げができなかったが、その後あらためて食事会を開催。さんまが行きつけの高級焼肉店「游玄亭」で行われ、爆笑問題をはじめタイタンの所属芸人も出席したという。その