自分のETCカードは大丈夫？ 目視で確認をNEXCO東日本／中日本／西日本の高速道路各社は、同社が発行するETCコーポレートカードやクレジットカード会社が発行するETCクレジットカードについて、有効期限が2026年3月末日までとなっているカードが多数存在するとし、公式SNSやウェブサイトを通じて注意喚起を行っています。ETCカードには、クレジットカードと同様に必ず有効期限が設定されています。【画像】「えっ…！」使えない