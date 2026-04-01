映画「ラ・ラ・ランド」などで知られる俳優のライアン・ゴズリングが、映画とテレビ界の重役に、義理の弟で俳優のカルロ・メンデスを雇うように呼びかけた。ライアンは3月21日に行われた主演の新作映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」のプロモーションイベントで、妻で女優のエヴァ・メンデスの弟であるカルロを宣伝したという。 【写真】ライアン・ゴズリンググラマラス女優妻にバースデーサプ