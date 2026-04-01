4月から自転車に青切符 車免許停止も2026年4月1日から、自転車にも青切符が適用されます。そう聞いても「それって、クルマのドライバーには関係ないことでしょ」と思っている人が多いのではないでしょうか。【画像】えっ…！ 自転車が轢かれる瞬間、公開！ これが危険な様子、画像で見る！（29枚）果たして本当にそうなのでしょうか。まずは、青切符（交通反則通告制度）について見ていきましょう。青切符とは「道路交通