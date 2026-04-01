不二家洋菓子店が、人気商品「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」を対象にした半額キャンペーンを、きょう4月1日から4月3日までの3日間限定で実施する。【写真】『不二家洋菓子店』お得セール情報対象となる2商品は、通常価格667円のところ、期間中は333円で販売される。毎年春に実施され好評を集めてきた「プレミアムショートケーキ」の半額企画に加え、今年は「プレミアムチョコ生ケーキ」も対象に加