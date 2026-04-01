お笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔（42）が31日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。最近、救急車で搬送された経験を明かした。この日は「地元の友達100人が選ぶ好きな芸人GP」のテーマで展開。愛媛出身の柴は、地元の友人から「トップ1」にされ、学生時代のエピソードとして「中学の文化祭で、ステージ上から大ちゃん（芝）が“みんなもコッチに上がって来いよ”と観客をあおったところ