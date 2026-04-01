ＹＯＵデイリースポーツ

YOU 本名明かしてスタジオが騒然「最初に相手をビックリさせる」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • タレントのYOUがNHKあさイチで本名を明かしスタジオが驚いた
  • 自己紹介する流れで、最初に相手を驚かせて後の評価をごまかす戦法と語る
  • YOUは名字がないため「実は」という言葉を使いやすいと説明した
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