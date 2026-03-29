2010年生まれ、15歳にして、株式会社社長。中学校を卒業したばかりの少年が歩む、新たな道とは……。＊＊＊【写真を見る】15歳らしい“あどけない表情”を見せる「solaくん」10歳で起業東京・秋葉原の通称「ジャンク通り」。PCパーツショップが並ぶ路地を歩くチューリップハットの少年は徳島県の中学校を卒業したばかりのsolaくん（15）。株式会社MUSOOOの社長でもある。多くの企業や団体からの依頼を受け、デジタルサイネー